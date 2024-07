Ubisoft streicht 33 Stellen in seinem Studio in Toronto

HQ

Ubisoft hat beschlossen, 33 Arbeitsplätze in seinem Studio in Toronto zu streichen. Der Entwickler, der derzeit am Remake von Splinter Cell arbeitet, hat kürzlich bei der Produktion des Remakes von Prince of Persia: The Sands of Time geholfen und in den letzten Jahren Far Cry 5 und 6 sowie Watch Dogs Legion vorgestellt, wird im Rahmen dessen, was Ubisoft als "targeted realignment" -Prozess ansieht, Mitarbeiter verlieren.

In einer Erklärung gegenüber PC Gamer sagte Ubisoft ausdrücklich: "Ubisoft Toronto hat beschlossen, eine gezielte Neuausrichtung durchzuführen, um sicherzustellen, dass es seine ehrgeizige Roadmap umsetzen kann. Leider wird sich dies auf die Rollen von 33 Teammitgliedern auswirken, die Ubisoft verlassen werden. Wir sind bestrebt, sie umfassend zu unterstützen, einschließlich Abfindungs- und Karrierehilfe, um diesen Übergang zu bewältigen."

Es ist unklar, wie sich dies auf die Entwicklung der zukünftigen Projekte des Studios auswirken wird, aber es zeichnet ein düsteres Bild vom Zustand der Videospielindustrie im Jahr 2024, die vor einigen Wochen die Gesamtzahl der Entlassungen im Jahr 2023 übertraf.