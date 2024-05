Ubisoft storniert The Division: Heartland

HQ

Sowohl The Division als auch The Division 2 waren für Ubisoft so erfolgreich, dass niemand schockiert war, als der französische Publisher bereits 2021 den Free-to-Play-Shooter The Division: Heartland ankündigte. Eine andere Sache, die angesichts der Geschichte des Publishers nicht besonders überraschend war, war, dass das Spiel kurz darauf im Grunde vom Angesicht der Erde verschwand. Wir haben meistens nur davon gehört, dass es immer wieder verschoben wurde, da die Entwickler von Red Storm damit zu kämpfen hatten, dass es sich einzigartig und großartig anfühlt. Was uns zum heutigen Tag bringt.

Ubisoft bestätigt, dass The Division: Heartland gestrichen wurde und dass Red Storm und andere Ressourcen aus dem Projekt für "größere Möglichkeiten wie XDefiant und Rainbow Six" eingesetzt wurden. Irgendwie interessant, dass sie Rainbow Six: Siege nicht angeben, aber wir könnten im Ubisoft Forward-Showcase am 10. Juni sehen, ob das beabsichtigt ist oder nicht.