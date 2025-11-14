Ubisoft stoppt Aktienhandel nach Verzögerung des Gewinnberichts, um "unnötige Spekulationen zu begrenzen"

HQ

Nur wenige Minuten, bevor Ubisoft die Finanzergebnisse der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2025/26 vorstellen sollte, verzögerte sich die Veröffentlichung des Dokuments, und sogar der Handel mit Ubisoft-Aktien wurde gestoppt, bis die Ergebnisse veröffentlicht wurden. Während dies an sich schon zu wilden Spekulationen führte, sollte die Pause des Handels laut Ubisofts Finanzchef Frederick Duguet dazu dienen, ihn einzuschränken.

In einer internen E-Mail, die Insider Gaming zur Verfügung gestellt wurde, erhalten wir eine ausführlichere Erklärung dessen, was passiert ist. "Ich wollte Sie darauf hinweisen, dass wir uns zusätzliche Zeit nehmen, um den Abschluss des Semesters abzuschließen, und dass wir daher unsere Ergebnisse für das erste Halbjahr in den kommenden Tagen statt heute Abend veröffentlichen werden." Die Botschaft von Duguet lautet.

"Aufgrund gesetzlicher Bestimmungen können wir zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Informationen mit Ihnen teilen. Um unnötige Spekulationen und Marktvolatilität während dieser kurzen Verzögerung zu begrenzen, haben wir Euronext gebeten, den Handel mit unseren Aktien auszusetzen, bis die Ergebnisse bekannt gegeben werden. Wir wissen, dass dies wahrscheinlich Fragen aufwerfen und die Berichterstattung in den Medien ankurbeln wird. Ich ermutige Sie alle, sich die Telefonkonferenz anzuhören, die über den Investorenbereich auf unserer Website verfügbar sein wird, kurz nachdem die Ergebnisse veröffentlicht wurden, damit Sie einen detaillierteren Überblick über unsere Einnahmen erhalten."

Wir werden abwarten, wie sich die Finanzen von Ubisoft in den kommenden Tagen entwickeln, aber im Moment scheint es beim Assassin's Creed-Schöpfer noch unsicher zu sein. Selbst wenn der Aktienhandel gestoppt wurde, um Spekulationen zu verhindern, fragen sich die Menschen immer noch, was hinter den Kulissen vor sich geht.