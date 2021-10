Ubisoft Stockholm entwickelt an einer "neuen" Action-Marke

HQ

Eines der weniger bekannten Ubisoft-Studios ist das vor vier Jahren gegründete Ubisoft Stockholm, die noch kein einziges Spiel veröffentlicht haben. Wir wissen, dass sie Massive Entertainment bei Avatar: Frontiers of Pandora unterstützen, aber das ist ja auch noch nicht veröffentlicht worden. Die erfahrenen Entwickler unter der Leitung von Patrick Bach, der zuvor bei Dice an Battlefield: Bad Company (1&2) und Battlefield (3&4) arbeitete, scheinen aber nicht für immer Zuliefererarbeiten erledigen zu wollen, geht aus den jüngsten Stellenausschreibungen hervor.

Die Firma sucht derzeit nach Mitarbeitern, die an "einer ehrgeizigen, neuen Spielmarke" arbeiten wollen. Eine der benötigten Positionen ist ein Lead Game Designer für den Bereich "Action/Kampf", die/der viel Erfahrung aus dem AAA-Bereich mitbringen muss. Eine weitere Position ist ein ProgrammiererIn, die/der Animationen in eine Engine übertragen wird. Für uns klingt das so, als würde Ubisoft Stockholm Grundlagenarbeit für ein AAA-Actionspiel anfertigen, das nicht (oder zumindest nicht komplett) auf Ubisofts vorhandene Technologien setzt. In naher Zukunft dürften wir die Früchte dieser Arbeit aber vermutlich nicht zu Gesicht bekommen.

Quelle: Gamesradar.