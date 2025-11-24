Ubisoft stellt Teammates vor, sein erstes spielbares generatives KI-Projekt

HQ

Ubisoft durchlebt eine der volatilsten Phasen seiner Geschichte. Nach einer Finanzkrise, die es fast von der Landkarte tilgte, und einer anschließenden Umstrukturierung aller Vermögenswerte in mehrere Tochtergesellschaften – dank der Vereinbarung mit dem chinesischen Riesen Tencent – hat es nun seine nächsten Schritte angekündigt, indem es die Zukunft des Gamings erkundet. Eine Zukunft, in der das Unternehmen Entwicklung durch generative KI erforscht.

Tatsächlich ist dies nicht Ubisofts erstes Projekt, das diese Technologie nutzt. Letztes Jahr präsentierte es einen Prototyp namens Neo NPC, der kognitive und sprachliche Fähigkeiten zur Charaktererschaffung bot, deren Umgebung jedoch statisch blieb. Von Neo NPC haben sie das Modell übernommen und es zu einem Ego-Shooter-Erlebnis in einem "spielbaren" Zustand ausgebaut. Teammates, wie es heute genannt wird, ist "ein First-Person-Shooter mit neuen, fortschrittlichen KI-Funktionen, die es ihnen ermöglichen, dynamisch auf Sprachbefehle in Echtzeit zu reagieren, ihr Verhalten an jede Situation anzupassen und dabei unterschiedliche Persönlichkeiten zu zeigen". Oder anders gesagt, ein Spiel, in dem man tatsächlich ein ganzes Team unter seinem Kommando führen kann.

Tatsächlich heißt es in der Pressemitteilung, dass Ubisofts proprietäre Technologie, mit der sie Teammates entwickelt haben, auch in der Lage ist, die Absicht und den Tonfall menschlicher Spieler zu interpretieren. "Es geht darum, mit völlig neuen Möglichkeiten zu experimentieren, interaktive Geschichten zu erschaffen", sagte Virginie Mosser, Narrative Director des Projekts bei Ubisoft. "Unsere Aufgabe ist es, der KI Bedeutung und Erzählung zu geben und sicherzustellen, dass Logik nicht die Seele ersetzt. Wir haben Teammates so gestaltet, dass sie Raum für die Kreativität der Spieler lassen und ein Gleichgewicht zwischen Emotion und Unvorhersehbarkeit finden.

Derzeit kann der Teammates-Prototyp nur von einer begrenzten Anzahl von Teilnehmern in einer geschlossenen Beta gespielt werden, die Feedback dazu geben, wie diese Systeme in realen Spielszenarien funktionieren.

Glauben Sie, dass Teammates der nächste Schritt in der Spieleentwicklungsbranche sein könnte, und wie sehen Sie Ubisoft in dieser Zukunft?