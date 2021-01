Ubisoft stellt klar: Rainbow Six: Quarantine kommt diesen März nicht auf den Markt

You're watching Werben

Wir sind uns nicht sicher, was derzeit mit Ubisofts Koop-Shooter Rainbow Six: Quarantine geschieht, denn von dem Spiel haben wir seit einiger Zeit nichts mehr gehört. Zuletzt teilte Ubisoft mit, dass das Mehrspielerspiel bis April 2022 erscheinen werde, doch auf ihrer eigenen Plattform Ubisoft Connect wird der Titel weiterhin mit einem erwarteten Starttermin im März 2021 gelistet.

IGN hat sich der Sache angenommen und mit einem Ubisoft-Mitarbeiter gesprochen. Der bestätigte ihnen, dass der eigene Shop falsche Informationen enthalte. Es sei nicht klar, was den Fehler verursacht habe, schreiben die Kollegen. Rainbow Six: Quarantine wird nach aktuellem Stand voraussichtlich im nächsten Ubisoft-Geschäftsjahr landen, also irgendwann zwischen dem 1. April 2021 und dem 31. März 2022.