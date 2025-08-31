Ubisoft stellt die Weitergabe von Verkaufsdaten ein

HQ

Ubisoft sieht sich derzeit mit starkem Gegenwind konfrontiert, da das Unternehmen darum kämpft, das Vertrauen sowohl der Spieler als auch der Analysten wiederherzustellen. Trotz eines verschwenderischen Schubs hinter Star Wars Outlaws und Assassin's Creed: Shadows hat es der französische Publisher nicht ganz geschafft, den Markt zu überzeugen. Shadows mag in Ubisofts eigenen Büchern als Verkaufserfolg angesehen worden sein - in Europa führte es sogar die Charts als meistverkaufte Neuerscheinung des Jahres an und erreichte den zweiten Platz in den USA - aber Outlaws erwies sich als eine viel schwierigere Geschichte, die man beschönigen konnte.

Wirklich interessant ist jedoch, wie Ubisoft mit den Zahlen umgegangen ist. Bis Juni dieses Jahres meldete das Unternehmen Verkaufsdaten an das Analyseunternehmen Circana, was deutlich machte, dass Assassin's Creed: Shadows auf dem dritten Platz der US-Verkaufscharts lag. Aber im Juli verschwanden sowohl Shadows als auch Outlaws – nicht wegen einbrechender Verkaufszahlen, sondern weil Ubisoft einfach aufhörte, seine Daten zu teilen.

In den sozialen Medien bestätigte Circanas Executive Director Mat Piscatella dies, und viele haben den Schritt als Versuch von Ubisoft interpretiert, die Erzählung zu kontrollieren. Zahlen unter Verschluss zu halten, ist selten ein gesundes Zeichen und signalisiert häufiger eine schwache Leistung, auch wenn die Realität nuancierter sein mag. Angesichts der Kontroverse um beide Spiele besteht jedoch die Gefahr, dass diese Entscheidung das Misstrauen bei Spielern und Kritikern noch weiter schürt.

Bisher hat sich Ubisoft nicht dazu geäußert oder erklärt, warum es beschlossen hat, seine Verkaufszahlen nicht mehr zu veröffentlichen.