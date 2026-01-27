Ubisoft steht vor einer möglichen "massiven Abwanderung von Talenten"

HQ

Kürzlich gab Ubisoft bekannt, dass sie sechs Projekte absagen, sieben verschieben und eine oder mehrere umfangreiche Entlassungsrunden durchführen, während sie sich um diese sogenannten "Kreativhäuser" umstrukturieren. Das ist an sich schon problematisch für einen Verlag, der gerade erfolgreiche Veröffentlichungen braucht, aber es gibt Anzeichen dafür, dass sie vor einem größeren Problem stehen – der Bindung wichtiger Talente.

Tom Henderson überwacht die internen Kommunikationskanäle von Ubisoft, die zuvor eine Art höfliche Zurückhaltung bewahrten, aber kürzlich mit negativen Kommentaren über das Management überschwemmt wurden.

Tatsächlich sagt Henderson, dass die Unzufriedenheit so groß sei, dass Ubisoft mit "einem massiven Talentabbruch" konfrontiert ist:

"Nach der Ankündigung der Umstrukturierung von Ubisoft und der dritten Sparmaßnahmen sind die internen Kommunikationskanäle von Ubisoft voller Mitarbeiter, die das obere Management beschämen und Veränderungen fordern. Es ist schon etwas Besonderes, zu sehen, wie Leute ein Unternehmen, für das sie arbeiten, so offen kritisieren, aber nach Jahren des Kampfes ist das nicht überraschend. Einige Mitarbeiter sagen mir, dass dies der entscheidende Nagel im Sarg für sie war und dass sie woanders Arbeit suchen werden, während andere beschlossen haben, ihre bestehenden Notfallpläne im Falle einer Entlassung zu beschleunigen. Weitere haben auf LinkedIn öffentlich bekannt gegeben, dass sie nun Arbeit suchen, obwohl sie weiterhin einen Job im Unternehmen haben. Ubisoft wird eine massive Abwanderung von Talenten erleben, selbst ohne die bevorstehenden Entlassungen."

Wie genau Ubisoft das schaffen wird, insbesondere ohne große Veröffentlichungen in naher Zukunft, ist unbekannt.