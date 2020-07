Ubisoft startet Testphase der Battle-Royale-Erfahrung Hyper Scape

In den letzten Jahren hat Ubisoft kein größeres Spiel veröffentlicht, das nicht vorher in der einen oder anderen Form geleakt wurde. Auch bei Hyper Scape hat das mit der Geheimhaltung nicht geklappt, weil im Vorfeld wichtige Informationen ins Internet geladen wurden. Am Abend hat Ubisoft das Thema endlich offiziell enthüllt und gleich viele Streamer eingekauft, die das Game bis in die frühen Morgenstunden mit ihrer Community auf Twitch zusammen gespielt haben. Unsere ersten Eindrücke zum futuristischen Battle-Royale-Shooter sind bereits online, hier folgen noch die offiziellen Details mit einem Auszug aus der Entwicklertagebuch-Reihe. Darin äußert sich Ubisoft Montreal dazu, wie die Idee des Spiels zustande kam und was sie damit erreichen wollten.

Hyper Scape wird kostenlos auf PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X spielbar sein, allerdings gibt es noch kein konkretes Datum. Noch bis zum 8. Juli dürfen Spieler auf dem PC am sogenannten "Technical Test" teilnehmen, um sich einen kleinen Vorsprung für das fertige Spiel zu sichern. Wer daran teilnehmen will, muss sich die Streams auf Twitch anschauen und seine Daten mit Ubisoft teilen, damit man im Falle eines glücklichen Drops mit einem Zugangscode belohnt wird. Genauere Infos findet ihr auf dieser Webseite, wer weitere Trailer, Screenshots und Impressionen haben möchte, der schaut wie gesagt in unserer Vorschau vorbei.