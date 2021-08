Ubisoft spricht im Videointerview über Erkundung und Guerilla-Taktiken in Far Cry 6

Als sich unser Kollege Eirik Hyldbakk Furu zum ersten Mal mit Far Cry 6 beschäftigte, hat er das Open-World-Rollenspiel als "coole Mischung aus Far Cry 2 und Far Cry 3" bezeichnet und diese Verbindung sieht nicht nur er. Als wir vor kurzem die Gelegenheit hatten, mit dem Entwickler Ben Hall von Ubisoft zu sprechen, haben wir den sogenannten "World Director" des kommenden Spiels gefragt, wie er zu diesem Vergleich steht.

„Ich finde es toll, dass die Leute die Geschichte der Serie in dem erkennen, was wir heute erschaffen", erklärt Hall im Videointerview. „Bei der Entwicklung von Yara wollten wir das Kernkonzept der Far-Cry-DNA mit allem, was wir entwickelt haben, beibehalten. Aber Yara selbst ist einzigartig, also haben wir die Erkenntnisse der Basis übernommen und eine Menge [frischer Ideen] dazu gepackt, sodass wir viele neue Aktivitäten und neue Dinge in der Welt [...] haben. Aber wir wollten uns wirklich darauf konzentrieren, dieses 'gefrorene Paradies' zu schaffen, das in seiner Zeit [feststeckt. Das tun wir,] damit ihr den Kontrast dieses Lands seht, das sich derzeit in den Wirren einer Guerilla-Revolution befindet."

Zum Thema Erkundung hatte Hall Folgendes zu sagen:

„Exploration spielt eine große Rolle in unserem Spiel. Es hat viel mit der Fantasie [...] dieser modernen Guerilla-Revolution zu tun: Etwas, das wir untersucht haben, war, dass Guerillas Dinge, die sie um sich herum haben, nehmen und zu ihrem Vorteil nutzen müssen. Wir wollten [diese Strategie] mit der Welt selbst einfangen und den Spielern [dadurch] die Möglichkeit geben, die offene Welt zu erkunden und interessante Dinge zu finden [...]."

In unserem Far-Cry-6-Gespräch spricht der Ubisoft-Entwickler auch über die Waffen, Werkzeuge und Unterschiede zwischen den verschiedenen Konsolenversionen. Das Spiel erscheint am 7. Oktober für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series.