Ubisoft setzt sich dafür ein, dass Spieler ihre Spiele nicht besitzen

Im Zeitalter von Live-Service und digitaler Dominanz können Spiele im Handumdrehen kommen und gehen. Wenn man früher ein Spiel ein Leben lang besessen hat, solange Konsole und Disc funktionieren, scheinen diese Zeiten vorbei zu sein.

Wie Polygon entdeckt hat, haben Entwickler und Publisher in einem kürzlichen Gerichtsverfahren, in dem zwei Spieler von The Crew eine Klage gegen Ubisoft wegen der Schließung des Spiels im letzten Jahr eingereicht haben, argumentiert, dass die Spieler keinen "ungehinderten Zugang zum Spiel" haben.

"Der Kern der Klage der Kläger besteht darin, dass Ubisoft angeblich die Käufer seines Videospiels The Crew in die Irre geführt hat, indem es ihnen vorgaukelte, dass sie uneingeschränkte Eigentumsrechte an dem Spiel kauften, anstatt eine begrenzte Lizenz für den Zugang zu dem Spiel. Aber die Realität ist, dass die Verbraucher den Vorteil ihres Schnäppchens erhalten haben und zum Zeitpunkt des Kaufs ausdrücklich darauf hingewiesen wurden, dass sie eine Lizenz erwerben", heißt es in einer Erklärung der Anwälte von Ubisoft.

Derzeit hat Ubisoft einen Antrag auf Abweisung des Falls gestellt. Wenn das scheitert, besteht die Möglichkeit, dass es vor Gericht kommt.