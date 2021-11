Ubisoft senkt Preis von Rainbow Six: Extraction und lässt Freunde in das Spiel reinschnuppern

Vor ein paar Wochen haben wir bemerkt, dass Ubisoft einen alten Artikel von Rainbow Six: Extraction nachträglich überarbeitet hat, um ein konkretes Erscheinungsdatum...

Rainbow Six: Extraction sollte vor einem Monat erscheinen, doch diesen ursprünglichen Termin konnte das Entwicklerteam von Ubisoft Montreal nicht einhalten. Mitte Juni...

Mit Rainbow Six: Extraction möchte Ubisoft ein "endlos wiederholbares" Koop-Spiel aus dem Boden stampfen, das auf der starken Community von Rainbow Six: Siege aufbaut. Im...

Es ist fünf Wochen her, dass Ubisoft der Welt das wahre Antlitz von Rainbow Six: Extraction offenbart hat. Einen knappen Monat nach der E3 beschließt das französische...

Rainbow Six: Extraction basiert auf der Engine von Rainbow Six: Siege und es teilt sich viele Inhalte mit dem kompetitiven E-Sport-Shooter. Das hat für Ubisoft...

Rainbow Six: Extraction will im PvE-Bereich das sein, „was Siege für das PvP getan hat"

am 12. Juni 2021 um 22:30 NEWS. Von Ben Lyons

Ubisoft hat am Abend zum zweiten Mal Rainbow Six: Extraction enthüllt. Der kooperative Ego-Shooter war früher unter dem Titel Rainbow Six: Quarantine bekannt, doch eine...