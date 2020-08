Ubisoft schwingt wieder die Hüften: Just Dance 2021 debütiert auf PS5 und Xbox Series X

Weihnachten führt Familien wieder zusammen und das nicht nur am Essenstisch. Wer gemeinsam den großen Festtagsbraten verschlingt, der kann sich anschließend auch bewegen und dafür eignet sich Just Dance 2021 sicher hervorragend. Das Spiel wurde kürzlich von Ubisoft offiziell vorgestellt und es wird Ende des Jahres direkt auf die neue Konsolengeneration geschoben. Neben Playstation 5 und Xbox Series X dürfen Spieler auf Nintendo Switch, PS4, Xbox One und auch Google Stadia tanzen, sobald der Titel am 12. November erscheint. Das bedeutet auch, dass diese Installation wohl endlich die Wii zurücklässt.

Diese Ausgabe wird mehr als 40 neue Songs enthalten, die meisten davon sind bekannte Hits, die man seit Monaten immer wieder im Radio hört. Ein Blick auf die ersten zehn Tracks zeigen einen Fokus auf internationalen Pop und lateinamerikanische Rhythmen. Die Namen findet ihr unten in einer ersten Liste. Das Studio hat einen neuen Quickplay-Spielmodus integriert, in dem wir uns keine Gedanken über die Songs machen müssen, zu denen wir abzappeln wollen (die Verantwortung übernimmt das Spiel für uns). Die andere Neuigkeit ist der Online-Modus "World Dance Floor" mit verbessertem Matchmaking, behauptet der Entwickler.

Liste der ersten zehn Tracks von Just Dance 2021



Señorita - Shawn Mendes & Camila Cabello Dance Monkey - Tones And I Don't Start Now - Dua Lipa Feel Special - Twice Juice - Lizzo all the good girls go to hell - Billie Eilish Que Tire Pa Lante - Daddy Yankee Temperature - Sean Paul In The Navy - The Sunlight Shakers Boy, You Can Keep It - Alex Newell Heat Seeker - Dreamers