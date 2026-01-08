Ubisoft schließt das Halifax-Studio und entlässt 71 Mitarbeiter, Wochen nachdem der Entwickler die Gewerkschaft angekündigt hatte

HQ

Vor einigen Wochen gab Ubisofts Studio in Halifax in Kanada bekannt, dass es sich gewerkschaftlich organisiert hat, um seine verschiedenen Mitarbeiter vor den zunehmend besorgniserregenden Trends zu schützen, die der riesige Publisher gegen viele seiner Studios und Mitarbeiter weltweit einnimmt. Diese Entscheidung galt als ausreichend, um die 71 Mitarbeiter des Studios zu schützen, doch offenbar war sie das nicht.

Insider Gaming berichtet, dass Ubisoft das Studio in Halifax geschlossen und alle 71 Mitarbeiter entlassen hat. Laut Ubisoft selbst war dies Teil von "unternehmensweiten Maßnahmen zur Optimierung, Effizienzsteigerung und Kostensenkung" – Maßnahmen, die in den letzten zwei Jahren ergriffen wurden.

Die Unmittelbarkeit dieser Entscheidung nach der Gewerkschaftsgründung ist jedoch kaum zu übersehen, etwas, das Ubisoft behauptet, nie eine Rolle gespielt zu haben, da es die Entscheidung getroffen hat, den Entwickler "schon lange vor" der Gewerkschaftsgründung zu schließen.

Allerdings hat CWA Canada (eine Arbeitergewerkschaft im Land) nun eine Erklärung zu dieser Studioschließung herausgegeben, in der sie ausdrückt, dass es "rechtswidrig ist, dass ein Unternehmen schließt, weil seine Mitarbeiter sich zur Gewerkschaftsgründung entscheiden" und dass "wir zwar nicht sagen, dass das hier passiert ist, aber von Ubisoft Informationen über den Grund für die plötzliche Entscheidung zur Schließung verlangen werden."

Dies hat CWA Canada dazu veranlasst, anzukündigen, dass es "alle rechtlichen Mittel ergreifen" wird, um sicherzustellen, dass die Mitarbeiter des Studios nicht verletzt werden, und dass "dies nichts mit dem Beitritt der Beschäftigten zu tun hatte."