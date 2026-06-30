Ubisoft s Spieleentwicklung überdauert jetzt "eine einzelne Produktion": "Wir wussten, dass die Arbeit, die in Shadows geleistet wurde, nicht mit Shadows enden würde"

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Im Laufe der Jahre wurden viele von Ubisofts Spielen, insbesondere die Assassin's Creed-Reihe, auf einer Version der Anvil Engine aufgebaut. Die neueste Version dieser Technologie wurde in Assassin's Creed Shadows eingeführt und wird erneut, in verbesserter Form, für Assassin's Creed: Black Flag Resynced verwendet.

Während die Technologie im bald erscheinenden Remake auf neue Höhen gehoben wird, hatten wir kürzlich die Gelegenheit, mit Tech-Direktor Jussi Markanen und dem Anvil Engine-Architekten Nicolas Lopez zu sprechen, um ein wenig mehr darüber zu erfahren, wie die Technologie im bald erscheinenden Titel wie nie zuvor eingesetzt wird.

Auf die Frage, wie das Team seine Erfahrungen mit der Anvil Engine für AC Shadows genutzt und diese Arbeit für Black Flag Resync weiterentwickelt hat, erzählte uns Markanen Folgendes.

"Ja, also haben wir die AC Shadows-Version als Basis genommen, aber sie wurde tatsächlich noch weiter verbessert. Deshalb haben wir viele Optimierungen und Verbesserungen bei vielen verschiedenen Themen vorgenommen. Ich denke, Nicolas kann mehr über das Ray-Tracing sprechen, aber ich erwähne die Wassertechnik, denn natürlich ist Wasser und Wasserrendering ein großer Teil von Black Flag. Wir haben also wirklich viel Aufwand betrieben, um das Wasserrendering und die Wasserqualität zu verbessern, selbst von AC Shadows, das bereits eine sehr schöne Version von Wasser ist. Aber in Black Flag Resync wirst du absolut erstaunliches Wasser sehen."

Lopez fuhr dann fort und erklärte: "Ja, ich könnte sagen, es ist dasselbe, aber es ist nicht dasselbe, denn die Menge an Arbeit, die wir seit der Veröffentlichung der Schatten geleistet haben, ist unglaublich. Und wissen Sie, wir sind nie zufrieden. Selbst nach Black Flag werden wir nicht zufrieden sein, wir werden weitermachen. Aber aus Sicht von Shadows konnte man das Spiel mit Ray-Tracing auf der Xbox Series X und PS5 nicht mit 60 FPS spielen, und auf der Series S fehlte Ray-Tracing. In diesem hier gibt es überall Ray-Tracing. Es ist also der Ausgangswert. Und wir haben sogar Ray-Traced-Reflexionen in Qualitätsmodi eingeführt. Es ist also der Ausgangswert. Jetzt ist das Erlebnis also viel konsistenter.

"Das ist das Feedback, das wir uns wirklich zu Herzen genommen haben, weil es von Anfang an unser Ziel war. Aber irgendwann in der Entwicklung muss man aufhören und das Spiel veröffentlichen. Und die Arbeitsweise bei Ubisoft hat sich komplett verändert, weil die Entwicklungen jetzt länger als eine einzelne Produktion sind. Wir wussten also, dass die Arbeit, die in Shadows geleistet wurde, nicht mit Shadows enden würde und dass wir mit den folgenden Spielen weitermachen konnten. Das haben wir mit Black Flag Resync gemacht."

Da Lopez erwähnte, dass "Entwicklungen eine einzelne Produktion überdauern", fragten wir, ob dies bedeutet, dass die Arbeit an Black Flag Resynced mit dem kommenden Assassin's Creed Hexe verknüpft und eine Grundlage dafür legen wird, worauf Lopez uns das folgende erklärte.

"Du hast keine Ahnung, aber ich will nicht zu sehr necken. Eines würde ich sagen: Unsere virtuelle Geometrie-Pipeline, Micropolygon, verarbeitet derzeit nur undurchsichtige statische Geometrie, sodass hauptsächlich die Umgebung den Großteil des Renderings ausmacht. Aber wir tun alles, um es voranzutreiben, sodass es auch zur Basis für alle Geometrien der Welt wird."

Das vollständige Interview finden Sie unten für mehr Informationen zur Technologie hinter Black Flag Resynced, das kürzlich vor seinem Launch am 9. Juli auf PC, PS5 und Xbox Series X/S Goldstatus erreichte.