Ubisoft registriert Domain für Prince of Persia 6, steht Ankündigung bevor?

Ungefähr zehn Jahre sind vergangen, seit wir das letzte Mal ein richtiges Abenteuer mit dem Prinzen von Persien erlebt haben. Kein Wunder also, dass viele Fans geteilter Meinung über die fortlaufenden Iterationen von Assassin's Creed sind, die das alte Franchise in gewisser Weise übernommen haben. Bei diesem Thema gibt es jedoch neue Entwicklungen, die monatelangen Gerüchten folgen: Ubisoft hat den Domainnamen princeofpersia6.com registriert.

Das wäre nicht unbedingt notwendig gewesen, wenn das französische Unternehmen keine konkreten Pläne hat, die Serie irgendwann wiederzubeleben. Stellt sich nun also noch die Frage, worum es hier eigentlich geht und welche Änderungen nach all den Jahren vorgenommen werden. Gerüchte über Remaster oder Remakes der ersten Trilogie sind eine naheliegende Vermutung, doch was derzeit Prince of Persia 6 heißt, gibt die Richtung eines neuen Hauptteils vor. Wir vermuten deshalb, dass es sich hierbei nicht um ein Handyspiel handelt. Bevor wir allerdings mehr über dieses Projekt erfahren, stehen noch Watch Dogs: Legion, Assassin's Creed Valhalla, Gods & Monsters, Rainbow Six: Quarantine und Far Cry 6 auf der Warteliste.