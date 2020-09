Ubisoft recycelt Assassin's Creed und Splinter Cell in VR-Projekten

Am Mittwoch fand die Facebook Connect statt, auf der es verschiedene Informationen speziell für das VR-Publikum gab. Bei dieser Gelegenheit kündigte Ubisoft zwei neue Spiele an, die auf ihren bestehenden Marken Splinter Cell und Assassin's Creed basieren sollen. Obwohl es zu diesen Games aktuell keine konkreten Informationen gibt, wurde hervorgehoben, wie toll und innovativ die Oculus-Plattformen genutzt werden, um die beiden Formate zum Leben zu erwecken. Angeblich seien die zwei Spiele deshalb auch exklusiv für Oculus-Systeme geplant. Neben Ubisoft Red Storm, Ubisoft Reflections und Ubisoft Mumbai arbeiten Menschen aus Ubisoft Düsseldorf an diesem Vorhaben.