Ubisoft räumt mit Anno 1800 Deutschen Entwicklerpreis 2019 ab

Gestern Abend fand in Köln die Preisverleihung des Deutschen Entwicklerpreises 2019 statt, der Menschen aus der deutschsprachigen Gaming-Industrie und ihre Arbeiten ehrt. Der große Gewinner des Abends war Ubisoft Blue Byte aus Mainz, die sechs der insgesamt 16 Kategorien für sich beanspruchen konnten. Anno 1800 wurde für sein Game-Design, den Sound und die Grafik geehrt und erhielt abschließend sogar die Auszeichnung als bestes deutsches Spiel 2019. Mit dem kommenden Die Siedler erhielt das Team aus Mainz den "Most Wanted"-Award, die junge Entwicklerin Linda Rendel aus dem Blue-Byte-Team wurde von der Film- und Medienstiftung NRW darüber hinaus mit einem Förderpreis bedacht.

Neben Ubisoft gab es jedoch noch weitere Gewinner und Preisträger, darunter der Berliner Entwickler Yager (Spec Ops: The Line, The Cycle), der zum besten deutschen Studio gekürt wurde, oder die Veranstalter des Spendenmarathons Friendly Fire 4, die am vergangenen Wochenende über eine Million Euro mit einem Charity-Livestream eingenommen haben. Lonely Mountains: Downhill ist das beste Indie-Spiel des Jahres aus Deutschland, Stranded Sails konnte sich den Preis für das beste mobile Spiel sichern, und Pathway gewann die Auszeichnung für die beste Story. Alle weiteren Preisträger findet ihr an dieser Stelle, auch wir wollen allen Gewinnern gratulieren.

Der Deutsche Entwicklerpreis wird von einem Ableger des Verlagshauses Computec Media vergeben und besteht seit 2004. Projekte aus Deutschland, Österreich und der Schweiz sind zur Teilnahme berechtigt, laut dem Veranstalter haben über 100 Mitglieder einer "Experten-Jury" die Preisträger ausgewählt.