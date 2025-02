Ubisoft präsentiert Rainbow Six: Siege X nächsten Monat

Wir wussten, dass Ubisoft am Wochenende enthüllen würde, was wir als Six Invitational 2025 Rainbow Six: Siege 2 bezeichneten, und das alles aufgrund der Art und Weise, wie das französische Unternehmen viele seiner Aussagen und Teaser-Posts formulierte. Die Enthüllung war jedoch ein wenig anders, da das Spiel, von dem die Leaker annahmen, dass es den Codenamen Rainbow Six: Siege X verwendet, diesen Titel anscheinend behält und einfach auch als solcher bekannt ist.

Während des großen E-Sport-Turniers enthüllte Ubisoft Rainbow Six: Siege X und bestätigte auch, wann wir mehr über das Spiel erfahren werden. In der Woche vor der Veröffentlichung von Assassin's Creed Shadows, am 13. März, können wir ein riesiges dreistündiges Showcase in Atlanta, Georgia, erwarten, bei dem Schöpfer und Entwickler zusammenkommen werden, um der vollständigen Präsentation eines Spiels beizuwohnen, von dem Ubisoft behauptet, dass es die "größte Transformation in der Geschichte des Spiels" bieten wird.

Uns wurde gesagt, dass Siege X "die Bühne für die kommenden Jahre des taktischen und einzigartigen Gameplays bereitet" und dass "sein Zweck darin besteht, die Position von Rainbow Six Siege an der Spitze der taktischen Ego-Shooter zu stärken, indem neue Spielweisen, ein vertieftes taktisches Gameplay, ein verfeinertes Spielgefühl und wichtige Upgrades eingeführt werden."

Der Siege X Showcase findet am 13. März um 17:00 Uhr GMT / 18:00 Uhr MEZ statt und ihr könnt ihn auf Twitch verfolgen.