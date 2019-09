Ubisoft präsentiert Notre-Dame in VR-Tour basierend auf Assassin's Creed: Unity

Am vergangenen Wochenende hat Ubisoft im Pariser Sitz der Unesco eine VR-Tour durch die Kathedrale von Notre-Dame präsentiert. Das berühmte Bauwerk ist Mitte April zum Teil niedergebrannt, was eine weltweite Welle der Anteilnahme auslöste. Auf der Veranstaltung anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes hatten Besucher die Möglichkeit, dieses Juwel der Architektur in der virtuellen Realität zu erkunden. Da die Erfahrung auf den Daten von Assassin's Creed: Unity basiert, ließen sich Blickwinkel auf die Kirche und Bereiche erkunden, die normalerweise nicht zugänglich sind - etwa vom Aussichtsturm aus oder aus einem Heißluftballon heraus, der über dem Denkmal schwebt.

"Seit 30 Jahren entwickelt Ubisoft immersive Welten, in denen sich Spieler unterhalten oder - wie im Falle der Assassin's-Creed-Reihe - einen Teil des Weltkulturerbes entdecken und erleben können", sagt Deborah Papiernik, Senior-Vizepräsident für den Bereich 'New Business' bei Ubisoft. "Wir sind stolz darauf, die hervorragende Leistung unseres Teams bei der Erschaffung von Assassin's Creed: Unity zu präsentieren und es der Öffentlichkeit zu ermöglichen, die Kathedrale dank dieser Virtual-Reality-Erfahrung zu besuchen."

Ubisoft will diese Erfahrung in Zukunft einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich machen und beteiligt sich als globales Unternehmen finanziell am Wiederaufbau der zerstörten Kathedrale. Auf Youtube gibt es ein kleines Promovideo im 360-Grad-Winkel, das euch einen Eindruck der Aktion gibt.