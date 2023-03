Ubisoft plant, KI zu nutzen, um NPC-Dialoge zu generieren

HQ

KI war in den letzten Monaten in aller Munde. Während ChatGPT weiterhin die Welt erobert, scheint es, dass immer mehr Branchen dies zur Kenntnis nehmen und sehen, wie KI in ihr tägliches Leben gebracht werden kann.

Ubisoft glaubt, dass es KI nutzen kann, um Drehbuchautoren etwas Zeit zu sparen, indem es frühe Versionen von NPC-Dialogen generiert. Es hat die Technologie in einem neuen Trailer enthüllt und erklärt, wie sie funktioniert.

Menschlicher Input ist immer noch erforderlich, auch wenn die KI einen Dialog generiert, da Überprüfungen erforderlich sind, um sicherzustellen, dass keine offensichtlichen Fehler vorliegen. Im Moment ist es in der Luft, ob dies tatsächlich Zeit spart, da es zu Beginn wahrscheinlich viele Fehler geben wird, die von der KI gemacht werden.

Das Internet beginnt bereits, sich mit einer Flutwelle unterschiedlicher Meinungen zu diesem Thema auseinanderzusetzen. Einige berühmte Spieleentwickler haben auch ihren Input gegeben, wie Cory Barlog von God of War, der in einem Tweet antwortete.

Was halten Sie davon?