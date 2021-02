Ubisoft plant für 2021 "weitere Überraschungen" in Ghost Recon: Breakpoint

You're watching Werben

Ubisoft möchte uns in einigen Wochen verraten, was sie Ghost Recon: Breakpoint im Jahr 2021 vorhaben. In einem Beitrag dankt der Entwickler ihren Spielern für die Unterstützung und das wertvolle Feedback, das zu Verfeinerung der Spielerfahrung geführt habe. Der Publisher erinnert an all die bedeutenden Content-Updates, die das Open-World-Actionspiel seit seinem Start im Oktober 2019 erhielt und deutet an, dass sich die Fans auch in diesem Jahr auf ähnliche Überraschungen einstellen dürfen:

"Wir werden weiter daran arbeiten, das Spiel zu erweitern und euch allen für die kommenden Monate einige aufregende Inhalte anzubieten. Wir gestalten die Zukunft unseres Spiels basierend auf eurem Feedback und werfen einige Überraschungen in den Mix."

You're watching Werben