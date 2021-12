News

Splinter Cell Remake

Ubisoft nimmt Arbeiten an Splinter-Cell-Serie wieder auf Eines der Projekte ist ein Remake, das die Serie zu ihren Grundlagen zurückführen möchte. Es sollen erstklassige Grafiken und moderne Verbesserungen am Spielgefühl zum Einsatz kommen, so der Publisher.

HQ Vor acht Jahren erschien Splinter Cell: Blacklist und seitdem warten die großen Fans der Serie darauf, dass Ubisoft dem Geheimagenten eine neue Aufgabe gibt. Sam Fisher wurde seitdem in einer Handvoll anderer Spiele integriert, das war es von offizieller Seite dann aber auch. Bis jetzt. Ubisoft hat nun endlich bestätigt, dass Ubisoft Toronto an einem Remake des Originalspiels arbeitet. Diese neue Version wird die Snowdrop-Engine von Massive Entertainment verwenden (die in The Division 2, South Park: Der Stab der Wahrheit und Mario + Rabbids Kingdom Battle zum Einsatz kommt), um Verbesserungen bei der Beleuchtung, den Spezialeffekten, den Animationen und anderen Belangen der allgemeinen Präsentation zu erzeugen, beschreibt der Publisher. Das Remake wird den linearen Ansatz des Originals beibehalten, die Umgebungen aber gleichzeitig etwas vergrößern, um den Spielern mehr Optionen zu bieten. Das Kern-Gameplay und die Steuerung soll lediglich etwas modernisiert werden, um den heutigen Standards zu entsprechen. Momentan befinde sich dieses eine Projekt noch in einer frühen Entwicklungsphase und das Team sucht deshalb aktiv nach fähigen Mitarbeitern. HQ