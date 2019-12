Ubisoft Montreal bricht geheimes Projekt nach drei Jahren Entwicklung ab

Ubisoft Montreal ist eines der Kernstücke der vielen internen Ubisoft-Entwicklerteams. Zahlreiche Projekte wurden und werden von dieser Abteilung zeitweise betreut oder zumindest begleitet. Wie wir nun erfahren haben, arbeitet das Studio aber nicht nur an Iterationen bestehender Werke, sondern auch an eigenen Spielen. Grafik-Programmer Louis de Carufel berichtete darüber auf seinem privaten Twitter-Account in einer Reihe von mittlerweile gelöschten Beiträgen. Etwa drei Jahre lang soll Ubisoft Montreal an einem eigenen Projekt gearbeitet haben, ehe sie das Konzept verwarfen. Auf ResetEra erwähnte der Kotaku-Redakteur Jason Schreier, dass diese brandneue Serie des Watch-Dogs-Entwicklungsteams ein Actionspiel im Stile von Destiny hätte werden sollen. Es ist noch nicht bekannt, warum Ubisoft das Vorhaben beendete.