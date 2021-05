Ubisoft möchte eigene Titel in Zukunft als "Ubisoft Originals" bezeichnen

You're watching Werben

Videospielhersteller beweisen uns tagtäglich, wie schwierig es ist, gute Namen zu finden. Ubisoft möchte die Spiele, die sie selbst entwickeln, in Zukunft unter dem schicken Markennamen "Ubisoft Originals" zusammenfassen. Die Bezeichnung tauchte letzte Woche zum ersten Mal auf, als The Division: Heartland angekündigt wurde. Ein Unternehmenssprecher sagte zu Eurogamer daraufhin: "In Zukunft wird die 'Ubisoft Originals'-Erwähnung an alle Spiele von Ubisoft angehängt, die von unseren talentierten Entwicklern im eigenen Haus erstellt wurden." Weil der Publisher für einige Titel verantwortlich ist, werden wir um den Namensanhang wohl nicht herumkommen.