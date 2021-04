Ubisoft möchte dieses Jahr angeblich noch acht Assassin's-Creed-Projekte veröffentlichen

You're watching Werben

Obwohl Ubisoft dieses Jahr wohl kein neues Assassin's Creed veröffentlichen wird, scheinen sich Fans der Reihe im Laufe des Jahres auf verschiedene andere Goodies freuen zu dürfen. In einem Bericht von Eurogamer ist die Rede von mehreren physischen Promotionen, die stattdessen ins Rampenlicht gerückt werden sollen.

Demzufolge wird Ubisoft in diesem Jahr mindestens acht Projekte veröffentlichen, die direkt mit ihrer Meuchelserie zusammenhängen und sich auf mehrere Formate und Medien verteilen. Darunter fallen Bücher, Web-Cartoons, Hörspiele und Mangas, berichten die Kollegen. Einige Formate sollen an frühere Videospiele anknüpfen, beispielsweise soll die Geschichte von Edward Kenway in einem Online-Comic fortgesetzt werden. Gleichzeitig werden wir wohl auch neue Attentäter zu Gesicht bekommen und unterschiedliche historische Epochen erkunden, heißt es weiter.