Ubisoft möchte den Koop-Modus zu Assassin's Creed zurückbringen

Gestern Abend hat Ubisoft uns das Assassin's Creed-Nachrichten-Äquivalent einer H-Bombe präsentiert, mit einem Beitrag auf seiner Website, der alles erklärt, was jetzt sowie in naher und ferner Zukunft zur Reihe kommt. Wir haben die Bestätigung erhalten, dass Assassin's Creed: Black Flag Resynced offiziell ist, dass die Unterstützung für Shadows endet und noch vieles mehr.

Etwas versteckt in einem Absatz über "mehrere andere Projekte, die derzeit in Arbeit sind", sahen wir in Assassin's Creed eine Erwähnung von Koop. Ein Feature, das seit Unity nicht mehr angenommen wurde, aber etwas, das die Fans schon lange gewünscht haben. "Wir prüfen außerdem, den Koop-Modus wieder in Assassin's Creed zurückzubringen --- einem Detail, von dem wir wissen, dass es nicht unbemerkt geblieben ist", schreibt Jean Guesdon, Content-Leiter von Assassin's Creed.

Unmittelbar danach wird ein Projekt erwähnt, das Ubisoft gestrichen hat. "Obwohl wir kürzlich beschlossen haben, von einem frühen Projekt abzuweichen, helfen die Lehren aus dieser Arbeit bereits dabei, unseren Ansatz für die Zukunft zu prägen", erklärt der Beitrag. Vielleicht bedeutet das, dass das Projekt ein Koop-Spiel war, das am Ende nicht funktioniert hat. Wir werden es wahrscheinlich nie erfahren, aber selbst wenn, gibt Ubisoft nicht auf, uns Parkour auf überfüllten Straßen und praktisch platzierten Bäumen zusammen zu schicken.

Außerdem ist es erwähnenswert, dass Assassin's Creed Jade in demselben Absatz noch in Entwicklung ist, falls du es für einen Moment vergessen hast.