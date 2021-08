Ubisoft lässt euch in den nächsten Tagen Far Cry 5 spielen

Wer sich auf Far Cry 6 freut und die Wartezeit bis dahin irgendwie überbrücken muss, bekommt von Ubisoft in den nächsten Tagen die Möglichkeit, das Vorgängerspiel für...

Far Cry 5 ist Ubisofts erfolgreichster Titel der aktuellen Konsolengeneration und daher ist es ziemlich sicher, dass der Publisher an einem Nachfolger arbeitet. Ein...

Bislang beinhalteten die verrücktesten Situationen in Far Cry 5 mit wenigen Ausnahmen immer randalierende Tiere und Statuen von Kultistenanführern (was wirklich schon...

Diese Woche hat Ubisoft die nächste Erweiterung von Far Cry 5 datiert, Lost on Mars. Ab dem 17. Juli wird der Inhalt auf allen Plattformen erhältlich sein, inhaltlich...

In einem Blog-Artikel stellte Ubisoft jüngst die Neuerungen vor, die mit dem Update 8 zu ihren Sandbox-Shooter Far Cry 5 gelangen. Neben neuen Assets für den...

Far Cry 5-Erweiterung Düstere Stunden erscheint am 5. Juni

am 25. Mai 2018 um 13:00 NEWS. Von Anne Zarnecke

Ubisoft kündigte an dass die kommende Far Cry 5 Erweiterung namens ''Düstere Stunden'' am 5. Juni auf sämtlichen Plattformen erscheinen wird. Dabei schlüpfen wir in die...