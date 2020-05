Ubisoft lädt kostenlos zur historischen Lehrstunde von Assassin's Creed ein

2017 hat Ubisoft eine große Revolution in der Marke Assassin's Creed losgetreten und aus dem Actionspiel ein primäres Rollenspiel geschaffen (das mit Assassin's Creed Valhalla Ende des Jahres ein neues Kapitel auf den Next-Gen-Konsolen aufschlägt). Ubisoft hat mit Assassin's Creed Origins aber nicht nur das Gameplay und das Spielprinzip angepasst, sie haben sich auch deutlich stärker mit dem geschichtlichen Hintergrund ihres Spiels befasst, als noch in den vorherigen Ablegern. Ein Zeugniss dieser Bemühungen ist eine geschützte Lernumgebung namens Entdeckungstour von Assassin's Creed: Das alte Ägypten, die abseits spielerischer Einflüsse zum Eintauchen in die gigantische Spielwelt von Ubisofts Ägypten einlädt.

Fernab von jeglichen Gefahren und ablenkenden Einflüssen können Spieler in diesem Titel in einer interaktiven Umgebung etliche Lern-Tutorials erleben, in denen uns Ubisoft über besondere Bauwerke, alltägliche Aktivitäten des Altertums und andere Themen, die nur am Rande von Origins besprochen wurden, informiert. Der Titel wurde 2018 vom Hauptspiel losgelöst verkauft und im Nachfolgespiel Assassin's Creed Odyssey kam ein ähnlicher Spielmodus zum Tragen, der die Formel auf das antike Griechenland anwendet.

Beide Dienste stellt euch Ubisoft ab sofort kostenlos zur Verfügung. Alles was ihr dafür tun müsst, ist euch mit eurem Uplay-Account auf der Webseite von Ubisoft anzumelden, euch die beiden Games zu sichern und sie anschließend auf dem PC herunterladen. Wer im Aktionszeitraum zugreift, darf die Titel auch anschließend behalten.

Quelle: Ubisoft