Ubisoft kündigt Ubisoft Experience an

Ubisoft startet in diesem Jahr ein Fan-Event namens "The Ubisoft Experience", das 2019 in drei verschiedenen Ländern Halt macht. Die zweitägige Veranstaltung bietet den Besuchern die Möglichkeit etliche aktuelle Spiele des Publishers zu spielen, Gespräche mit den Entwicklern zu führen und an exklusiven Ereignissen teilzunehmen. Alle Einnahmen aus diesem Ereignis fließen laut dem Entwickler in die Wohltätigkeitsorganisation SpecialEffect.

Die erste geplante Veranstaltung findet am 24. und 25. August auf der Insomniac65 Gaming Convention im National Exhibition Centre in Birmingham, Großbritannien, statt. Neben den versprochenen Angeboten bietet diese erste Etappe der Ubisoft Experience Besuchern die Gelegenheit Ghost Recon: Breakpoint und Roller Champions im Vereinten Königreich auszuprobieren. Gleichzeitig wird Watch Dogs: Legion wohl zum ersten Mal präsentiert. Zum Abschluss des Fan-Fests wird Aymar Azaїzїa vom Assassins-Creed-Team eine Präsentation halten, in der er über das stetig wachsende Universum des historischen Franchise spricht.

Die beiden Folgeveranstaltungen nach Birmingham führen Ubisoft noch 2019 nach Sydney und Paris, die genauen Daten müssen allerdings noch finalisiert werden. Einlass zum UK-Event kostet knapp 10 Euro und ist über diesen Link verfügbar. Wie eingangs erwähnt, gehen alle Verkäufe direkt an SpecialEffect, eine Wohltätigkeitsorganisation, die Menschen mit körperlichen Behinderungen dabei hilft, digitale Unterhaltung genießen zu können.

"Wir können es kaum erwarten, The Ubisoft Experience mit unserer fantastischen Community in Großbritannien zu feiern, [...]" sagte Rob Cooper, Geschäftsführer von Ubisoft UK. "Wir sind auch sehr stolz darauf, SpecialEffect durch diese Veranstaltung zu unterstützen, eine inspirierende Organisation, die allen in der Spielebranche nahe steht."

Schaut ihr euch das Programm vielleicht selbst mal an oder müssen die Franzosen dafür erst nach Deutschland kommen? Hier findet ihr weitere Details.

You watching Werbung