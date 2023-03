Ubisoft kündigt seine E3 2023-Pläne

HQ

Es ist Jahre her, dass die Electronic Entertainment Expo, besser bekannt als E3, viel von ihrem Ansehen und ihrer Bedeutung in der Videospielindustrie verloren hat, aber einige haben immer noch gehofft, dass die Show zu ihrem früheren Glanz zurückkehren könnte. Viele von ihnen gaben auf, als bekannt wurde, dass weder Nintendo, PlayStation noch Xbox in diesem Jahr teilnehmen werden. Glücklicherweise sagte Ubisoft vor ein paar Monaten, dass sie dort sein würden, so dass der Gedanke an Assassin's Creed Mirage, Avatar: Frontiers of Pandora, Massive's Star Wars-Spiel und mehr uns wieder begeisterte. Nun, ich habe gute und schlechte Nachrichten.

Die schlechte Nachricht ist, dass ein Sprecher VGC mitgeteilt hat, dass Ubisoft doch nicht an der E3 2023 teilnehmen wird. Glücklicherweise ist die gute Nachricht, dass das französische Unternehmen diese Pläne abgesagt hat, weil es stattdessen am 12. Juni einen weiteren großen Ubisoft Forward-Stream hosten wird.

Das bedeutet, dass wir immer noch einen neuen Sommer wie in den letzten Jahren bekommen werden, da Microsoft bestätigt hat, dass wir am 11. Juni sowohl einen Xbox Games Showcase als auch Starfield Direct bekommen, Geoff Keighley sein Summer Game Fest, das am 8. Juni beginnt, jedes Mal aufbauscht, wenn wir schlechte E3-Nachrichten erhalten, und Sony bereitet seinen zweiten PlayStation Showcase für irgendwann im Mai oder Juni vor.

Glaubst du, dass die E3 noch wichtig ist, oder sollten die Entwickler und Publisher weiterhin ihre eigenen dedizierten Streams haben?