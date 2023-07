Ubisoft kündigt neues Invincible RPG an

HQ

Ubisoft hat gerade Invincible: Guarding the Globe vorgestellt, ein neues Idle-RPG, in dem du ein Team von Helden führst, die durch automatisierte, hochoktanige Kämpfe rennen.

Der Trailer lässt das Spiel ziemlich cool aussehen, aber es gab definitiv diejenigen, die bestürzt darüber waren, dass es sich um einen mobilen Titel handelt. Es gibt jedoch viel, worauf man sich freuen kann. Zum Beispiel gibt es eine völlig neue Handlung, die sich um eine Klonarmee dreht, die unsere Helden gegen Versionen ihrer selbst antreten lässt.

Es gibt noch kein Veröffentlichungsdatum, das an das Spiel gebunden ist, aber die Vorregistrierung ist bereits verfügbar, wenn Sie also das Warten auf Invincible Staffel 2 so schmerzhaft gestalten möchten, können Sie sich genauso gut anmelden. Schauen Sie sich den Trailer unten an, um zu sehen, ob es Ihre Zeit wert ist.