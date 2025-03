Ubisoft kündigt große strukturelle Veränderungen an: eine neue Tochtergesellschaft mit einer Tencent-Inversion von 1,16 Milliarden Euro

HQ

Ubisoft hatte in den letzten Jahren viel zu kämpfen, wobei 2024 mit den schlechten Verkaufszahlen von Star Wars: Outlaws und der Gegenreaktion und Verzögerung von Assassin's Creed Shadows ein besonderer Tiefpunkt war. Glücklicherweise hat Ubisoft nach Monaten am Rande des Zusammenbruchs ein neues Geschäftsmodell angekündigt, das ihnen helfen wird, zu überleben, eine Finanzspritze von Tencent zu erhalten und gleichzeitig das Eigentum an ihren Kernfranchises zu behalten... Auch wenn die Dinge anders aussehen werden.

In einer Investorenkonferenz hat Ubisoft bestätigt, dass sie eine neue Tochtergesellschaft gründen werden, die die Heimat von drei ihrer größten Franchises (und nur diese Franchises) sein wird: Assassin's Creed, Far Cry und Rainbow Six Siege. Die Tochtergesellschaft wird ihren Hauptsitz in Paris haben und die vollständigen Studios von Ubisoft Montreal, Quebec, Sherbrooke, Saguenay, Barcelona und Sofia sowie die Backkataloge des Franchise umfassen. Und dieses neue Unternehmen (das derzeit keinen bekannten Namen oder Vorstand hat) wird einen Anteil von 25 % am chinesischen Mischkonzern Tencent im Wert von 1,16 Mrd. € (966 Mio. £) halten.

Diese neue Einheit wird weiterhin ausschließlich von Ubisoft kontrolliert und konsolidiert. Also... Warum nehmen Sie diese Änderung vor? Ubisoft sagt, dass das Unternehmen durch die Gründung einer neuen Tochtergesellschaft, die die drei größten Marken und die Studios, die sie herstellen, kontrolliert, "die Entwicklung anführen" und "die Qualität der narrativen Solo-Erlebnisse weiter steigern, das Multiplayer-Angebot mit einer erhöhten Häufigkeit der Veröffentlichung von Inhalten erweitern, Free-to-Play-Touchpoints einführen und mehr soziale Funktionen integrieren wirdCEO Yves Guillemot fügt hinzu, dass es ein autonomes Führungsteam geben wird, "das sich darauf konzentriert, diese drei Marken in einzigartige Ökosysteme zu verwandeln".

Sie sagen, dass dies dem gesamten Unternehmen helfen wird, "agiler" zu sein, ein Wort, das CEOs gerne verwenden. In Wirklichkeit fühlt es sich eher wie eine Möglichkeit an, mehr Investoren anzuziehen, die möglicherweise eher geneigt sind, in diese Tochtergesellschaft und die drei erfolgreichen Franchises zu investieren, als in Ubisoft als Ganzes. Es bleibt abzuwarten, ob sich dies auf die Kadenz und Qualität der Spieleveröffentlichungen auswirken wird, aber theoretisch sollte es nicht sein - soweit wir heute wissen, werden die Teams gleich bleiben. Und glücklicherweise geschieht all dies direkt nach der Veröffentlichung von Assassin's Creed Shadows, das trotz einiger absurder Kontroversen bei Kritikern und kommerziell ein Erfolg war.