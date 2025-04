Ubisoft kündigt Format für bizarres Rainbow Six: Siege Reload-Turnier an

HQ

Ubisoft hat Pläne für ein völlig einzigartiges und seltsames Rainbow Six: Siege Turnier enthüllt. Dieses Event, das als Reload bekannt ist, zeichnet sich durch ein sehr stilisiertes Format aus, bei dem Teams andere Teams herausfordern oder auf Nummer sicher gehen, um den Rest auf der Jagd nach einem Stück eines Preispools von 480.000 € zu überdauern.

Das Turnier, das im Mai in Rio de Janeiro zwischen dem 10. und 18. Mai stattfinden wird, wird eine Gruppenphase und anschließend eine Playoff-Phase haben. In der Gruppenphase erhält jedes Team sechs Kugeln, mit denen es ein anderes Team zu einem Spiel herausfordern kann, in dem der Sieger seine Kugel und die Gegner zurückfordert und der Verlierer seine Kugel verliert. Die Idee dahinter ist, dass die Platzierung jedes Teams durch die Anzahl der Kugeln in seiner Reserve bestimmt wird, und das ist wichtig, da es nicht nur die Qualifikation für die folgenden Playoffs bestimmt, sondern auch die Setzliste und mögliche Freilose für die letzten Phasen der Gruppenphase. Aggressivere Teams mit mehr Kugeln haben eine bessere Position und umgekehrt.

In der Gruppenphase wird es sogar Wildcards geben, die den Spielverlauf jedes Spiels massiv verändern, wie z. B. die Survivor -Karte, die "wenn ein Team eine Runde mit nur 1 Kugel beginnt und gewinnt, eine zusätzliche Kugel erhält. Diese Karte wird in jeder Runde automatisch aktiviert und kann unbegrenzt oft verwendet werden."

In den Playoffs sind Kugeln irrelevant, da stattdessen ein Einzelausscheidungsturnier verwendet wird, bei dem Verlierer sofort aus dem Turnier ausgeschieden sind.

Die Gruppenphase findet vom 10. bis 14. Mai statt, die Playoffs vom 16. bis 18. Mai, das Finale findet am 18. Mai statt. Tickets für das Turnier sind noch erhältlich.