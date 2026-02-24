Ubisoft kündigt an, dass das Führungsteam das Ruder für die "nächste Ära" von Assassin's Creed übernimmt

Vantage Studios, die relativ neue Tochtergesellschaft von Ubisoft, übernimmt die Entwicklung und die langfristigen Pläne für ihre großen Franchises. Jetzt wissen wir, wer die Assassin's Creed-Niederlassung von Vantage Studios leiten wird, wie die Leiter der Marke genannt wurden.

Martin Schelling, ehemaliger Leiter von Assassin's Creed IV: Black Flag, Assassin's Creed: Revelations, Origins und Valhalla, ist wieder bei Ubisoft als Leiter der Marke Assassin's Creed dabei. Schelling wird laut Ubisoft für die "Gesamtstrategie und die langfristige Vision der Marke" verantwortlich sein.

Schelling wird von Jean Guesdon begleitet, einer erfahrenen Designerin bei Ubisoft, die bereits 2007 am ursprünglichen Assassin's Creed mitgearbeitet hat. Er war Creative Director bei Assassin's Creed Origins und Black Flag. Seine neue Rolle ist der Leiter der Inhalte der Marke, was bedeutet, dass er für die kreative Leitung, die Steuerung der Zukunft von Assassin's Creed und die Unterstützung einzelner Spiele verantwortlich ist.

Schließlich gibt es François de Billy, der Leiter der Produktionsexzellenz sein wird. Er wird die Produktionspraktiken in AC-Spielen effektiv straffen und verbessern. François de Billy hat auch viele Credits bei AC-Spielen, darunter Origins und Valhalla. Er wird für seine "Fähigkeit, Prozesse zu optimieren und Reibungen über komplexe Produktionsabläufe hinweg zu beseitigen" anerkannt.

Diese drei werden in den nächsten Wochen ihre aktuellen Positionen bei Ubisoft aufgeben, wo sie zum dreiköpfigen Boss der neuen Version der Assassin's Creed-Reihe wechseln können. Viel Glück, meine Herren.