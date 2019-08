Ubisoft: "Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um in neue Spielserien zu investieren"

Genau wie die Filmindustrie baut auch die Spieleindustrie häufig auf bestehenden Grundlagen auf, deshalb ist es über die Jahre immer seltener geworden, dass sich neue AAA-Titel eine eigene Basis errichten und nicht an ein bestehendes Universum angelehnt werden.

Auf der E3 hat Ubisoft Roller Champions sowie Gods & Monsters vorgestellt, denn das Unternehmen ist der Meinung, dass derzeit eine gute Gelegenheit gekommen sei, um in neue Serien zu investieren. In einem Interview mit MCV teilte Ubisofts EMEA-Executive-Director Alain Corre mit, dass der Publisher aktuell große Mengen an Ressourcen verwende, um Talente zu finden, die für die Entwicklung solcher Vorhaben erforderlich seien:

"Das ist eine Herausforderung, denn wir brauchen viel Talent, um das zu realisieren. Deshalb werden wir weiterhin [vielversprechende Entwickler] in den Studios einstellen. Wir planen, in den nächsten fünf Jahren mehr [Personal] anzuwerben. Wir schätzen unsere Fans, die unseren Marken wie Assassin's Creed oder Ghost Recon folgen, aber wir sind der Meinung, dass jetzt auch ein guter Zeitpunkt gekommen ist, in neue IPs zu investieren."

"Es tauchen viele neue Technologien auf. Der PC entwickelt sich immer noch schnell, im nächsten Jahr gibt es neue Konsolen, die Streaming-Technologie ist da, Crossplay ist auch etwas, das die Spieler begeistern wird. Wir sind der Meinung, dass es der richtige Zeitpunkt ist, neue Genres und neue IPs für uns zu entwickeln."

Seid ihr mit dieser Herangehensweise einverstanden?