Es mag für euch Jugendliche kaum glauben klingen, aber es gab eine Zeit vor Assassin's Creed und Far Cry. Eine Zeit, in der diese Spiele für uns völlig neu waren. Was für neuartige Konzepte sie schienen, und jetzt sind sie neben Rainbox Six die Säulen der Ubisoft-Reihe der Franchise. In den letzten Jahren haben wir gesehen, dass Ubi sich näher an seine Kern-Franchises gehalten hat, was ein ehemaliger Far Cry- und Assassin's Creed-Regisseur für den Schlüssel zu seinem Niedergang hält.

Im Gespräch mit PC Gamer erklärte Alex Hutchinson, der Creative Director von Assassin's Creed III und Far Cry 4, wie viele Faktoren eine Rolle spielen, aber das Fehlen neuer IP scheint bei Ubisoft zu einem Talentmangel zu führen.

"Es ist schade. Ich glaube, es ist eine Menge Dinge passiert. Der Entwicklungsstil, den wir vorangetrieben haben, war, große Teams zu managen, indem wir sie als einzelne Gruppen mit eigenem Eigentum übernehmen konnten, damit wir größere Spiele schneller machen konnten. Aber ich denke, mit dem jüngsten Boom gab es einen seltsamen fünfjährigen Boom bei Private Equity und Investitionen von Menschen, den wir vorher nie gesehen hatten. Viele leitende Leute haben Ubisoft verlassen und Studios gegründet oder sich abgespalten. Also gab es diesen Talentverlust, der verschwand", sagte er.

Da Ubisoft große Spiele dank seiner großen Anzahl an Entwicklern schnell machen kann, hätte man vielleicht erwartet, dass weitere Franchises entstehen würden, aber in letzter Zeit war es tatsächlich das Gegenteil. "Sie hatten schon immer eine Geschichte darin, die Franchises zu sequelisieren, aber auch ein paar neue Dinge kamen. Sie wurden sehr allergisch gegen die neuen Dinge und haben viele unserer Ideen zerstört, so wie damals, als ich an Pioneer gearbeitet habe. Sie hatten nichts Neues, das sie durchmachen konnten", fuhr Hutchinson fort.

Hutchinson verließ Ubisoft 2017, um Typhoon Studios zu gründen. Solche Geschichten tauchen in der gesamten Branche auf und zeigen, welches Talent Ubi verloren hat. Müssen wir Sie daran erinnern, dass der Regisseur von Clair Obscur: Expedition 33 Ubisoft verlassen hat, um das Spiel des Jahres 2025 zu machen?