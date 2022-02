Ubisoft interessiert an längeren Spielen, weil Nutzer mit steigender Spielzeit mehr Geld ausgeben

HQ

Ubisofts Open-World-Abenteuer sind so gigantisch, dass man sie gar nicht mehr wirklich abschließen kann. In Spielen wie Assassin's Creed Valhalla oder Far Cry 6 benötigt man hunderte Spielstunden, um die weitläufigen Gebiete abzugrasen und die Welt von Missionsmarkern oder Sammelobjekten zu säubern. Darüber hinaus werden diese Anwendungen wie Live-Service-Titel regelmäßig mit neuen Inhalten aktualisiert, was die Spieler nach einiger Zeit mit weiteren Versprechungen zurück ins Spiel lockt.

Für die französische Firma scheint es sich auszuzahlen, die Spieler mit dieser Fülle an Aktivitäten zu erschlagen. Im jüngsten Finanzbericht enthüllt der Publisher, dass die Einnahmen von Far Cry 6 im Vergleich zu Far Cry 5 um 30 Prozent gestiegen seien. Laut dem Geschäftsführer Yves Guillemot reagieren auch die Nutzer von Assassin's Creed Valhalla sehr gut auf die anhaltenden Content-Updates. Bis Ende letzten Jahres habe der Titel die Grenze von 1 Milliarde US-Dollar in der Kategorie "Consumer Revenue" durchbrochen.

Axios führt das nicht zuletzt auf die mächtige Spielzeit dieser beiden Titel zurück. Im Vergleich zu den jeweiligen Vorgängern haben beide Serien über die Zeit nicht nur an Umfang sondern auch an Wirtschaftlichkeit gewonnen. Dementsprechend scheint der Trend hin zu längeren Spielen einen wirtschaftlichen Grund zu haben, vermuten die Kollegen.