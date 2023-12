Ubisoft hilft dir zu überleben Avatar: Frontiers of Pandora

HQ

Wir haben bereits einen ausführlichen Artikel darüber veröffentlicht, wie Sie im kürzlich veröffentlichten Avatar: Frontiers of Pandora beginnen sollten, aber mehr Informationen sind natürlich immer besser und Ubisoft hat jetzt ein Video veröffentlicht, das sie Survival Guide nennen, was ziemlich genau erklärt, was es ist.

Hier werden wir mit etwa acht Minuten guter Ratschläge mit Video verwöhnt, um alles weiter zu erklären. Wir sind der Meinung, dass Sie sowohl unseren Leitfaden lesen als auch das Video ansehen sollten, und Sie werden nicht zu Beginn Anfängerfehler machen, die die Dinge schwieriger und mühsamer machen, als sie sein müssen.

Hier sind die Zeitfenster, wenn es etwas gibt, das Sie sich unbedingt ansehen möchten:

0:00 - 0:31 Einleitung

0:31 - 2:27 Die lebendige Welt

2:28 - 5:32 Handwerke wie ein Na'Vi

5:33 - 8:02 Die Bedrohung durch die RDA