Ubisoft hat mit dem Assassin's Creed Shadows Port auf die Nintendo Switch 2 alles gegeben

Wir wissen schon seit einiger Zeit, dass Assassin's Creed Shadows vor Weihnachten auf der Nintendo Switch 2 erscheinen würde. Jetzt wissen wir, dass sie am 2. Dezember (nächsten Dienstag) erscheint, und sie kommt mit einer Version, die laut Bruno, dem leitenden Programmierer des Projekts bei Ubisoft, "eine der schwierigsten, aber lohnendsten Herausforderungen war, denen ich je begegnet bin."

Nun hat der Entwickler weitere Details zu dieser Version in einem ausführlichen Artikel auf der offiziellen Website geteilt, und unter anderem erhalten wir die Bestätigung, dass AC Shadows auf der Switch 2 DLSS, HDR in der Dock-Version und VRR-Verbesserungen für den Handheld-Modus bieten wird. Auf der Detailseite gibt es Menü- und Kartennavigation, die die Touch-Funktion des Switch-2-Bildschirms nutzt. Es ist auch eine gute Möglichkeit, sich im Versteck zu bewegen und Upgrades und Dekorationen zu verwalten.

Schließlich wurde bestätigt, dass die Launch-Version alle bisher veröffentlichten Inhalte des Spiels enthalten wird, mit Ausnahme der Claws of Awaji-Erweiterung, die (danke, Nintendoeverything) im Februar 2026 erscheinen wird.

Angesichts der großartigen Arbeit, die Ubisoft mit ihren Nintendo Switch 2-Ports wie Star Wars Outlaws macht, wirst du Assassin's Creed Shadows auf der Nintendo Switch 2 eine Chance geben?