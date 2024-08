Ubisoft hat in seinen US-Büros Stellen abgebaut

HQ

Ubisoft hat bekannt gegeben, dass es in dieser Woche 45 Stellen in seinen Büros am Ubisoft San Francisco und am Red Storm Entertainment in Cary, North Carolina abgebaut hat.

Dies geschieht, nachdem ein Spiel, das bei Red Storm mit dem Titel Tom Clancy's The Division Heartland in Arbeit war, Anfang des Jahres gestrichen wurde - damals erklärte ein Sprecher, dass die Mitarbeiter auf andere Projekte wie Rainbow Six umgestellt würden.

Es ist Teil eines anhaltenden Trends von Kürzungen und Arbeitsplatzverlusten in der Gaming-Branche insgesamt, aber auch innerhalb des Assassin's Creed Publishers. Es ist zwar unklar, wie viele Mitglieder der einzelnen Studios betroffen sind, aber ein Sprecher von Ubisoft bestätigte, dass die betroffenen Mitarbeiter vom Verlag Abfindungen und Karrierehilfe erhalten, aber auch hier wurden die genauen Details dieser Unterstützung nicht genannt.

Einige der früheren Arbeiten des Teams von Red Storm Entertainment umfassen die Far Cry -Franchise, und das Team von Ubisoft San Francisco ist verantwortlich für Spiele wie die Rocksmith -Franchise und South Park: The Fractured but Whole (danke, IGN).