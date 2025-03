Ubisoft hat Anwälte, die bereit sind, um Assassin's Creed Shadows Belästigung zu bekämpfen

HQ

Es ist schwierig, sich ein Spiel vorzustellen, das in jüngster Zeit stärker als Assassin's Creed Shadows kritisiert wurde. Von Fans, die darauf hinweisen, dass Wassermelonen in bestimmten Teilen des Spiels nicht mehr Saison haben, bis hin zum Vergessen, dass mythische Kreaturen wie in früheren Spielen erscheinen können, weil es sich um ein Werk der Fiktion handelt, gab es eine Menge Online-"Debatten" über das neueste AC-Spiel.

Jetzt steht die Veröffentlichung vor der Tür, und im Vorfeld bereitet sich Ubisoft auf eine ernsthafte Welle von Belästigungen vor. Laut der französischen Website BFMTV (via PCGamer) wird den Mitarbeitern von Ubisoft geraten, keine Beiträge in den sozialen Medien zu veröffentlichen, und es gibt ein Team, das gezielte Angriffe überwacht und darauf reagiert.

"Im Gegensatz zu dem, was wir vorher hatten, ist das ernst", sagte eine Quelle gegenüber BFMTV. Ubisoft selbst teilte PCGamer mit, dass "unsere oberste Priorität die Sicherheit unserer Mitarbeiter ist, auch online, weshalb wir bei Ubisoft standardmäßig Anleitungen zum Umgang mit sozialen Medien, zur digitalen Sicherheit und zur Unterstützung des Wohlbefindens der Teammitglieder anbieten. Wir teilen auch Ressourcen, um Online-Belästigung zu verhindern und sich davor zu schützen, etwas, mit dem unsere Teams leider konfrontiert sind."

Anscheinend gibt es auch rechtliche Maßnahmen, was zeigt, wie spaltend und giftig die Gaming-Community manchmal sein kann. Assassin's Creed Shadows zog den Zorn einer bestimmten Gruppe auf sich, als es enthüllte, dass Yasuke in das Spiel aufgenommen wurde, und ob ihr das nun für eine schlechte Sache haltet oder nicht, es rechtfertigt nicht, dass Entwickler belästigt werden.