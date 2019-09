Ubisoft hält an großen, offenen Welten in eigenen AAA-Spielen fest

Die Gaming-Branche verändert sich ständig und obwohl die meisten Verlage dazu übergegangen sind, langandauernde Titel mit großem Fokus auf Anpassungsoptionen zu entwickeln, hält Ubisoft hartnäckig an ihrem etwas älteren Modell der offenen Spielwelten fest. An diesen teuer produzierten AAA-Spielen wollen sie auch in Zukunft arbeiten, erklärte CEO Yves Guillemot kürzlich im Gespräch mit GamesIndustry.

"Es ist nachhaltig, weil die Welt groß ist und die Anzahl der Spieler, die unsere Spiele spielen können, immens ist. Was wir in den letzten Jahren gesehen haben ist, dass die Anzahl der Spieler, die unsere Spiele spielen, stetig wächst."

"Es eröffnen sich neue Märkte und Spiele leben viel länger als zuvor. Daher sehen wir im Moment, dass wir die Investitionen weiter steigern können, weil wir wissen, dass wir eine Kapitalrendite erzielen können, die ziemlich langwierig sein kann."

Was haltet ihr von der Art und Weise, wie Ubisoft Geschäfte macht?