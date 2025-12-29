Ubisoft-Hacking soll Berichten zufolge "völlig übertrieben sein"

HQ

Am Wochenende kursierten online Berichte über einen Hackerangriff auf Ubisoft. Nun, trotz der Behauptungen, dass etwa 900 GB Daten vom Assassin's Creed- und Far Cry-Verlag kompromittiert wurden, hat Ubisoft zum Zeitpunkt des Schreibens eine strenge Sicherheitskontrolle.

Dies stammt von Tom Henderson von Insider Gaming, der mit mehreren Quellen innerhalb von Ubisoft sprach, die behaupteten, der Hack sei "völlig übertrieben" und die Gruppe, die behauptete, 900 GB Daten gestohlen zu haben, wollte nur "Einfluss" durch die Schlagzeilen. Ubisoft ist über Datenpannen bekannt, die Anfang des Jahres entstanden sind, was zu Leaks rund um bestimmte unveröffentlichte Projekte führte.

Eine der Gruppen, die behauptet, Nutzerdaten genommen zu haben, hat bereits behauptet, dies sei eine falsche Behauptung, und es wird angenommen, dass dies bei der Mehrheit der Hacker der Fall ist, die behaupten, sie hätten Ubisoft gehackt. Da das Unternehmen derzeit in Ferien ist, haben wir von Ubisoft selbst noch nichts gehört, hoffen aber, dass wir rechtzeitig eine offizielle Antwort erhalten.