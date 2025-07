Ubisoft gibt die Co-Chefs seiner Tochtergesellschaft bekannt, die das Wachstum von Assassin's Creed, Rainbow Six und Far Cry vorantreiben soll.

HQ

Bereits im März kündigte Ubisoft seine Pläne an, sich mit Tencent zusammenzuschließen, um eine neue Tochtergesellschaft zu gründen, die sich hauptsächlich auf die drei größten Franchises des französischen Publishers konzentrieren würde. Assassin's Creed, Far Cry und Rainbow Six. Jetzt, Monate später, ist Ubisoft bereit zu enthüllen, wer dieses Team anführen wird, mit einer Trottellumme am Steuer, zumindest teilweise...

In einer Pressemitteilung wurde uns mitgeteilt, dass Charlie Guillemot sich mit Christophe Derennes zusammentun wird, um diese Tochtergesellschaft als Co-CEOs zu leiten.

Derennes ist ein sehr erfahrener Ubisoft-Veteran, da er zuvor das erfolgreiche Studio in Montreal gegründet und geleitet hat, bevor er zum Geschäftsführer des nordamerikanischen Geschäfts von Ubi wechselte.

Was Guillemot betrifft, so heißt es in der Pressemitteilung: "Er bringt eine unternehmerische Perspektive und ein scharfes Verständnis für die sich entwickelnde Branchendynamik und die Erwartungen der Spieler mit, geprägt von seiner Erfahrung in der Spieleentwicklung. Mit einer ausgeprägten Produktmentalität, einer Deep-Tech-Kultur und einer Leidenschaft für Spiele repräsentiert er eine neue Generation von Führungskräften, die sich auf Innovation, Qualität und den Fokus auf die Spieler bei der Entscheidungsfindung konzentrieren."

Abgesehen von den CEO-Neuigkeiten wurden wir darüber informiert, dass die Geburt der Tochtergesellschaft gut voranschreitet und dass sie derzeit die behördlichen Genehmigungen erhält, die voraussichtlich bis Ende 2025 fortgesetzt werden.