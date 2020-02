Ubisoft gestaltet VR-Escape-Room im Design von Prince of Persia: The Sands of Time

Ubisoft Düsseldorf hat ein drittes VR-Escape-Room-Erlebnis namens Prince of Persia: The Dagger of Time (das ist der deutsche Name) erarbeitet. Noch im Frühjahr soll das Programm in über 300 Orten auf der ganzen Welt an den Start gehen und ein teambasiertes Abenteuer in der Welt von Prince of Persia: The Sands of Time bieten.

Die VR-Erfahrung zielt auf alle Altersgruppen ab und lässt zwei, drei oder vier Spieler in Teams Rätsel lösen, die auf der Beeinflussung von Zeit basieren. Kaileena, die Herrscherin der Zeit aus Prince of Persia: Warrior Within, begleitet uns narrativ, während wir durch Manipulation der Umgebungen einen Ausweg aus einer Festung finden müssen, um die bösen Pläne eines Magiers zu stoppen. Dieser Halunke möchte mit der Sanduhr der Zeit eine Armee von Sandmonstern aufbauen, was wir natürlich schleunigst verhindern müssen. Der ikonische Dolch der Zeit ist auf dieser Reise selbstverständlich ebenfalls mit dabei.

"Wer von uns hat nicht schon einmal davon geträumt, die Zeit zu kontrollieren?", erklärt Cyril Voiron, Executive Producer für die Abteilung Escape Games bei Ubisoft Düsseldorf. "Sie zu verlangsamen, sie anzuhalten oder sogar zurück zu spulen, wenn man es am meisten braucht; das ist ab jetzt in VR möglich, wenn man sich dem Dolch der Zeit in unserem neusten, legendären Escape-Abenteuer bemächtigt."

"Nach nur zwei Jahren haben wir es geschafft, mit über 300 Anbietern von Freizeit-Erlebnissen auf der ganzen Welt zusammenzuarbeiten", erinnert sich Benedikt Grindel, Managing Director der deutschen Ubisoft-Studios. "Was als Prototyp begann, wurde zu einem der größten Vertriebsnetze auf dem Markt der ortsgebundenen Unterhaltung. Das macht uns wirklich stolz."

Alle weiteren Informationen dazu, wo ihr Prince of Persia: The Dagger of Time in eurer Nähe spielen könnt, findet ihr auf der offiziellen Webseite des Anbieters.