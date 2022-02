Ubisoft: Gamer verstehen NFTs nicht

HQ

Ubisofts NFT-Plattform Quartz hat dem Unternehmen bislang vor allem negative Aufmerksamkeit beschert und offenbar nicht einmal sonderlich viel Gewinn abgeworfen. Obwohl Nutzer und Experten vor den Folgen des umweltschädlichen Crypto-Trends warnen, möchte das französische Unternehmen auf diese Monetarisierungswelle aufspringen, um virtuelles Firmeneigentum zu schnellem Geld zu machen. Nicolas Pouard, der Leiter von Ubisofts Abteilung "Strategic Innovation Lab", erklärte Finder im Gespräch, dass NFTs eigentlich kein Problem seien und dass sich die öffentliche Wahrnehmung mit der Zeit ändern werde.

"Ich glaube, dass die Gamer nicht verstehen, was ihnen solch ein digitaler Zweitmarkt bringen kann. Im Moment denken die Spieler aufgrund der aktuellen Situation und des Kontexts von NFTs, dass es erstens den Planeten zerstört und zweitens nur ein Werkzeug zur Spekulationen ist. Aber was wir [bei Ubisoft] zuerst sehen, ist das Endergebnis. Es geht nämlich darum, den Spielern die Möglichkeit zu geben, ihre Gegenstände weiterzuverkaufen, sobald sie [die nicht mehr benötigen] oder das Spiel selbst zu Ende gespielt haben. Es ist also etwas, [das einen Mehrwert bringt] - es ist wirklich vorteilhaft. Aber das verstehen sie einfach nicht."

Im vollständigen Interview findet ihr weitere Gedanken von Pouard zum Thema NFTs. Er kommentiert auch das Feedback der Spieler und die aktuelle Situation von Ubisoft Quartz.