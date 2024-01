Ubisoft: Gamer müssen sich daran gewöhnen, ihre Spiele nicht zu besitzen

HQ

Ende letzten Jahres wurde berichtet, dass PlayStation-Spieler, die Discovery-Videoinhalte aus dem PlayStation Store erworben hatten, jeglichen Zugriff auf das Material verlieren würden - obwohl sie es gekauft hatten. Und das könnte auch unseren digital gekauften Videospielen passieren, da die Publisher das Recht haben, sie zu entfernen. Wir haben bereits gesehen, wie digitale Schaufenster geschlossen wurden, was es unmöglich macht, Titel herunterzuladen, für die wir bezahlt haben.

Dies löste eine Debatte darüber aus, Dinge digital (statt physisch) zu besitzen, was bedeutet, dass man darauf vorbereitet sein muss, einige Inhalte oder im schlimmsten Fall alles zu verlieren, ohne etwas dagegen tun zu können. Jetzt hat Ubisoft seine Meinung zu all dem geäußert und denkt, dass es an der Zeit ist, dass sich die Spieler daran gewöhnen, keine Videospiele zu besitzen.

In einem GamesIndustry-Interview über den Abo-Service Ubisoft+ sagte der Director of Subscriptions, Philippe Tremblay, Folgendes über den Besitz von Videospielen:

"Eines der Dinge, die wir gesehen haben, ist, dass Gamer daran gewöhnt sind, ihre Spiele zu haben und zu besitzen, ein bisschen wie DVDs. Das ist der Wandel der Verbraucher, der stattfinden muss. Sie gewöhnten sich daran, ihre CD- oder DVD-Sammlung nicht zu besitzen. Das ist eine Veränderung, die [in Spielen] etwas langsamer vonstatten gegangen ist. Wenn sich die Spieler in diesem Aspekt wohlfühlen... Du verlierst deinen Fortschritt nicht. Wenn du dein Spiel zu einem anderen Zeitpunkt fortsetzt, ist deine Fortschrittsdatei immer noch vorhanden. Das wurde nicht gelöscht. Du verlierst nicht das, was du im Spiel aufgebaut hast, oder dein Engagement für das Spiel. Es geht also darum, sich wohl zu fühlen, wenn man sein Spiel nicht besitzt.

Ich habe noch zwei Kisten mit DVDs. Ich verstehe die Perspektive der Spieler auf jeden Fall. Aber wenn die Leute dieses Modell annehmen, werden sie sehen, dass es diese Spiele geben wird, dass der Dienst fortgesetzt wird und dass Sie auf sie zugreifen können, wenn Sie möchten. Das ist beruhigend."

Letztendlich lösten Discovery und Sony das Lizenzproblem, das sie hatten, und verschoben die Löschung des gesamten Discovery-Videomaterials aus dem PlayStation Store um weitere 30 Monate - was wahrscheinlich bedeutet, dass das Problem in zweieinhalb Jahren wiederkehren wird.

Was denkst du über all das, ist Ubisoft auf dem richtigen Weg oder ist es einfach tragisch, dass eine Generation von Spielern jetzt ohne Spiele aufwächst? Das bedeutet, dass sie keine Retro-Konsolen haben werden, mit denen sie sich an ihre Kindheit erinnern können, wenn sie älter werden, während wir alle riskieren könnten, alles zu verlieren, wenn der Online-Support eines älteren Formats oder Online-Shops eingestellt wird.