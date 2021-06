Ubisoft Forward - Unsere Hoffnungen und Erwartungen

Die E3 steht vor der Tür, tatsächlich beginnt die Veranstaltung morgen offiziell. Die Teams des französischen Unternehmens Ubisoft beginnen ihre Pressekonferenz am 12. Juni, um 21:00 Uhr. Updates zu laufenden Live-Service-Spielen (For Honor, Trackmania, The Crew 2, Brawlhalla und Watch Dogs: Legion) gibt es schon eine Stunde zuvor in Ubisofts eigener Pre-Show.

Das Hauptprogramm wurde im Vorfeld klar kommuniziert, denn die Entwickler scheinen sich auf die kommenden Titel zu konzentrieren, an denen diverse Teams aktuell noch arbeiten. Wenn ihr die Show live verfolgen möchtet, schaut doch bei uns im Livestream vorbei. Wir übertragen die Konferenz live und sprechen davor, sowie danach mit einigen unserer Redakteure über alle Ankündigungen der Show. Ihr findet uns ab 20:30 Uhr auf der GR-Live-Homepage.

Was wir erwarten:

Was wir uns erhoffen:

Wovon wir träumen (aber was wir wahrscheinlich nicht sehen werden):



Details zur Zukunft von Immortals: Fenyx Rising

Ein neues Rayman-Spiel wäre verrückt

Assassin's Creed wird von Netflix als TV-Serie aufgezogen, vielleicht bekommen wir Details?

An einen Auftritt von Sam Fisher glauben wir nicht, sorry Freunde



Was möchtet ihr während der diesjährigen Ubisoft Forward gerne sehen?