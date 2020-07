Ubisoft Forward: Grober Termin im September

Vor einigen Monaten gab Ubisoft bekannt, vor dem nächsten April fünf große Spiele starten zu wollen. Drei dieser Titel, nämlich Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs: Legion und Far Cry 6 wurden in der letzten Ubisoft-Forward-Übertragung am 12. Juli bereits ausgiebig präsentiert. Gleichzeitig wurde den Zuschauern mitgeteilt, dass sie sich in naher Zukunft auf weitere solcher Sendungen freuen können und letzte Woche haben wir einen Hinweis darauf bekommen, wann diese Gelegenheit kommen wird.

Im Investorentreffen gab Geschäftsführer Yves Guillemot bekannt, dass die nächste Ubisoft Forward irgendwann im September stattfinden soll. Wir können wahrscheinlich mehr von Rainbow Six: Quarantine und Gods & Monsters erwarten, denn den Investoren wurde außerdem versichert, dass die Entwicklung ebendieser Titel gut voranschreite. CEO Yves Guillemot erklärte: "Gods & Monsters und Skull & Bones sind auf einem guten Weg. Sie zeigen eine sehr gute [Entwicklung] und wir sind sehr zufrieden, mit dem Verlauf dieser beiden Spiele." In einer separaten Antwort sagte Guillemot später, dass dies auch für Rainbow Six: Quarantine gelte.